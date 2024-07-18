حدث بالفن| وفاة نجم وآخر سيناريست شهير وخطوبة ابنة الفنان محمد هنيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد | معتز عباس:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنان تامر ضيائي، ووفاة السيناريست شريف بدر الدين، وتفاصيل آخر مكالمة بين الراحل تامر ضيائي والمؤلف أيمن سلامة، ومحمد هنيدي يحتفل بخطوبة ابنته "فريدة"، وأحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته مريم بالساحل الشمالي، وغيرها من الأخبار.

آخر أعماله "مفترق طرق".. وفاة السيناريست شريف بدر الدين عن عمر يناهز ٤٥ عاما

رحل عن عالمنا السيناريست شريف بدر الدين، والذي كانت آخر أعماله مسلسل "مفترق طرق" الذي عرض عبر إحدى المنصات.

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موعد ومكان جنازة السيناريست شريف بدر الدين

أعلنت أسرة السيناريست شريف بدر الدين والذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 45 عاما، عن موعد ومكان الجنازة.

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كتب وصيته قبل شهرين.. وفاة الفنان تامر ضيائي

رحل عن عالمنا، الفنان تامر ضيائي، بعد صراع مع المرض، وأعلن خبر الوفاة الفنان محمد علي رزق عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك

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تعرض للصفع على يد موظف أمن وزوجته أصيبت بالسرطان.. معلومات عن تامر ضيائي

رحل عن عالمنا الفنان تامر ضيائي، بعد صراع مع المرض، ونعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل.

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"المهن التمثيلية" تكشف سبب تأجيل دفن جثة الفنان تامر ضيائي (خاص)

كشف شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، سبب تأجيل دفن جثة الفنان تامر ضيائي.

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تفاصيل آخر مكالمة بين الراحل تامر ضيائي والمؤلف أيمن سلامة

أعرب المؤلف أيمن سلامة، عن حزنه لوفاة الفنان تامر ضيائي، اليوم الأربعاء، إثر معاناته من أزمة صحية، كاشفًا تفاصيل آخر محادثة هاتفية مع الفنان الراحل.

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بكلمات مؤثرة.. طارق الشناوي ينعى شقيقته

نعى الناقد الفني طارق الشناوي، شقيقته الدكتورة مها الشناوي، التي رحلت عن عالمنا الاثنين الماضي.

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أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته مريم بالساحل الشمالي (صور وفيديو)

احتفل المطرب أحمد سعد بعيد ميلاد ابنته الصغيرة مريم مع جمهوره، أثناء إحياء حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي.

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إسعاد يونس من مهرجان العلمين: "تمنيت يكون عمار الشريعي موجود بينا"

أعربت الفنانة إسعاد يونس عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، وتقديم حلقة خاصة واستثنائية من برنامجها "صاحبة السعادة".

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بالصور.. محمد هنيدي يحتفل بخطوبة ابنته "فريدة"

احتفل الفنان محمد هنيدي بخطوبة ابنته "فريدة" على شاب من خارج الوسط الفني.

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