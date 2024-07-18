"أول مليونية بشرية"..محمد رمضان يعلق على حفله القادم بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف النجم محمد رمضان، عن احيائه حفلا غنائيا يوم 2 أغسطس المقبل بالساحل الشمالي.

ونشر رمضان، بوستر الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة نقدر نقول باي باي ثانوية والصيف بدأ".

وأضاف: "بالمناسبة دي مستنيكم يوم الجمعة ٢ أغسطس في أقوى حفلة في الساحل الشمالي.. ثقة في الله جولف بورتو مارينا سوف تستقبل أول مليونية بشرية.. ثقة في الله نجاح".

يذكر أن، محمد رمضان أحيا مؤخرًا حفل ختام مهرجان "موازين" الدولي الذي أقيم على مسرح ساحة النهضة بالمملكة المغربية، وسط حضور جماهيري كبير.

كما طرح مؤخرًا أغنية "بمزاجي" عبر عدد من منصات الأغاني المُختلفة بجانب "يوتيوب"، وسبقها طرحه لأغنية "مفيش كدة" من كلمات وألحان أحمد الديزل.

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