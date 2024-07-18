"كنت ابني مش أخويا"..شقيق السيناريست شريف بدر الدين يودعه بكلمات حزينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ودع محمد بدر الدين شقيقه السيناريست شريف بدر الدين، الذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 45 عاما.

ونشر شقيق شريف، صورة تجمعه به، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق عليها بكلمات حزينة، قائلا: "كنا دايما مع بعض مفيش مكان مينفعش التاني يروحه لوحده".

وأضاف: "مع السلامة يا طيب يا أغلى من عنيا، كنت دايما تقولي إنك بتحس إن أنا الكبير مش إنت الكبير، وكنت بقولك إني بحس إنك ابني مش أخويا الكبير يا حبيبي واحشني أوي.. ربنا يصبرني على فراقك يا نور عيني".

يذكر أن، شريف بدر الدين من مواليد ١٩٧٩، وقدم خلال مشواره الفني عددا من الأعمال الناجحة، وشارك في كتابة (عالم سمسم، تامر وشوقية ١، بسنت ودياسطي، الجامعة، أبواب الخوف، لسه بدري).

كما قام شريف بدر الدين بكتابة المسلسل الشهير "هبة رجل الغراب" وقدم بعدها (راس الغول، طلعت روحي، شبر مية).

وكانت آخر أعماله مسلسل "مفترق طرق" الذي عرض عبر إحدى المنصات وشارك في بطولته إياد نصار، هند صبري، ماجد المصري.