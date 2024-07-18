حلا شيحة جريئة أمام البحر ونادين نجيم أنيقة..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

درة

ظهرت الفنانة التونسية درة، بإطلالة مميزة ارتدت فيها فستان طويل باللونين الأبيض والأسود، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

هند عبد الحليم

نشرت الفنانة هند عبدالحليم، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" ظهرت خلاله بفستان أنيق باللون الأسود.

أحلام

تستمتع الفنانة الإماراتية أحلام، بعطلتها الصيفية، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أجواء الصيف".

نادين نسيب نجيم

خضعت الفنانة نادين نسيب نجيم، لأحدث جلسة تصوير نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الذهبي.

حلا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، صورة لها أمام البحر وهي تستمع بعطلتها الصيفية، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال، وعلقت: "كن مهذبا مع الذين تمر بهم وأنت صاعد إلى القمة، لأنك ستلتقي بهم وأنت هابط منها".

نداء شرارة

نشرت المطربة نداء شرارة، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت متابعيها الصور من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها.

ولاء الشريف

خطفت الفنانة الشابة ولاء الشريف، الأنظار إليها، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

مصطفى قمر

نشر الفنان مصطفى قمر، صورة جديدة له، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" أثناء قضاء عطلته الصيفية.

عمرو سعد

شارك الفنان عمرو سعد، متابعيه أحدث ظهور له، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بملابس كاجوال.