5 معلومات عن خطيب "فريدة" ابنة الفنان محمد هنيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفل النجم محمد هنيدي، بخطوبة ابنته "فريدة"، الثلاثاء، في حفل بسيط اقتصر على أهالي العروسين، وذلك بمنزل هنيدي.

وظهرت "فريدة" مع خطيبها في حالة من الفرح والسعادة، مرتدية فستان أبيض أنيق خطفت من خلاله الأنظار إليها.

ونستعرض لكم معلومات عن خطيب ابنة الفنان محمد هنيدي في السطور التالية:

- شاب من خارج الوسط الفني.

- يدعى حازم فؤاد الدباح.

- يعمل طبيبا.

- في العقد الثالث من عمره.

- فارق العمر بينه وبين ابنة محمد هنيدي 8 سنوات.

يذكر أن، محمد هنيدي يستعد لتقديم فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية 2" بمشاركة نجوم الجزء الأول، الذي حقق إيرادات قياسية في التسعينات، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

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