بالفيديو.. محمد هنيدي يكشف رحلة معاناته طوال 15 سنة قبل الشهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلَّ الفنان محمد هنيدي، ضيفًا ببرنامج "بيت سعد"، تقديم الشقيقين عمرو وأحمد سعد، المذاع عبر فضائية "mbc1".

وتحدث "هنيدي" عن معاناته في مشواره الفني، والتي استمرت لنحو 15 سنةـ، وقال: "15 سنة قبل فيلم اسماعيلية رايح جاي، كان في رحلة معاناة، هي مكنتش معاناة لدرجة التعذيب، لكن كانت معاناة في بداية المشوار واترفضت في شغل كتير".

وأضاف: "شاركت في عمل وصورت يوم واحد وكنت لسة جديد واكتشفت إنه مش هينفع أقدم نفسي في العمل مقتنعتش يعني، اعتذرت ومشيت وعملوا ليا مشاكل بس مشيت".

وتابع: "طوال المشوار بتاعك حاسس إن ربنا يكرمك، ودايما ربنا بيبهر العبد يديك أكتر ما بتتمنى، وكله بفضل الله بتلاقي مشوارك بقى موضوع كبير".

ومن جانبه علق عمرو سعد، قائلًا: "هنيدي نموذج استثنائي، هنيدي شقي شقاء استثنائي، جمال ونفسية هنيدي الحلوة تخليه يستاهل الخير كله".

يذكر أن النجم محمد هنيدي يستعد لتقديم فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية 2"، بمشاركة نجوم الجزء الأول، الذي حقق إيرادات قياسية في التسعينات، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

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