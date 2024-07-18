بفستان أحمر قصير.. مي عمر تستمتع بعطلتها الصيفية في دبي والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها من دبي، أثناء قضاء العطلة الصيفية.

ونشرت مي عمر صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أحمر قصير يناسب الأجواء.

وعلق المتابعين، على الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الأجمل على الإطلاق"، "أجمل فتاة رأيتها في حياتي"، "الأحمر واخد منك حته"، "جمال ودلال"، "الجمال كله هنا"، "أحلى ضحكة في الكون كله".

وكانت آخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض بالنصف الأول لموسم دراما رمضان هذا العام وسط بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

وتواصل الفنانة مي عمر تحضيراتها وسط تمارين شاقة من أجل مشاركتها بفيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية وبالتحديد في معركة العلمين ويدور صراع قوي بين أكثر من جهة، ويشاركها البطولة محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، تأليف وإخراج ياسين حسن.

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