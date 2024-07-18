حصلت على شهادة من ديزني.. هنيدي يكشف تفاصيل دوبلاج 80 حلقة لمسلسل "تيمون وبومبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلَّ الفنان محمد هنيدي، ضيفًا ببرنامج "بيت سعد"، تقديم الشقيقين عمرو وأحمد سعد، المذاع عبر فضائية "mbc1".

كشف هنيدي كواليس تسجيل دوبلاج 80 حلقة لمسلسل الكارتون "تيمون وبومبا" في 10 أيام مقابل تقاضي 10 آلاف جنيها.

وقال هنيدي في لقائه مع برنامج "بيت السعد": "كان عندي عربية ومكنش فيها تكييف، وكنت بقدم مسرحية آلابندا، وكلمني المخرج سمير حبيب قالي هنعمل مسلسل تيمون وبومبا 80 حلقة، فسألت عن الأجر فقال لي:" هتاخد 10 آلاف جنيه".

وأضاف: "قلت له عايزين الشغل في قد إيه؟"، قال لي: "قدامك شهرين"، قلت له: "لا هخلص الشغل في 10 أيام، لكن آخد 10 آلاف جنيه دلوقتي عشان اشتري عربية فيها تكييف".

وتابع: "أنجزت الحلقات وجالي شهادة تقدير من ديزني لـ نجاحي في تسجيل صوتي مدبلج لمسلسل تيمون وبومبا".

يذكر أن النجم محمد هنيدي يستعد لتقديم فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية 2"، بمشاركة نجوم الجزء الأول، الذي حقق إيرادات قياسية في التسعينات، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

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