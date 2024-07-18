شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد جلال ضيف إيمان أبو طالب فى برنامج بالخط العريض غدا والان مع تفاصيل الخبر

يحل المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ضيفاً على الإعلامية إيمان أبوطالب، في حلقة جديدة من برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، بعد غد الجمعة الساعة الثامنة مساء.

يتحدث المخرج خالد جلال فى الحلقة عن العديد من محطات حياته ودوره في اكتشاف النجوم، وأهم أعماله التي قدمها سواء فى التأليف أو الإخراج أو التمثيل، وكشف جلال أنه يعكف حالياً على الانتهاء من كتابة فيلم جديد للنجمة ياسمين عبدالعزيز لتصويره خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى فكرة الفيلم قائمة على الدراما الكوميدية.

وقال خالد جلال إن ياسمين عبدالعزيز، هي ماركة مسجلة في النجاح وقريبة من الأسرة المصرية، وأنه عمل معها في أغلب أفلامها ومسلسلاتها.

وحكى جلال، تفاصيل أول عرض مسرحي شاهده أثناء دراسته في كلية التجارة وبحضور المخرج العالمي يوسف شاهين، قائلا: دخلنا لقينا يوسف شاهين قاعد، وكانت مسرحية فيها مين بقى، خالد الصاوي وعمرو عبدالجليل ومحمد هنيدي، فانبهرت.. قلنا يوسف شاهين هيعمل إيه، خلص العرض قال لعمرو عبدالجليل انت هتمثل معايا، واداله دور في إسكندرية كمان وكمان.

وكشف خالد جلال كواليس عمله في مركز الإبداع واكتشاف النجوم، قائلا: أتذكر عرضا حضره الفنان محمود عبدالعزيز والفنان صلاح السعدني، أستاذ صلاح السعدني وقف وإدى التحية وهو بيبكي وقال مش عارف أقول إيه ع الولاد دول، كان فيهم نضال الشافعي.

وأكد جلال أن مصر لا تعاني من أزمة مسرح كما يتردد، قائلا: في كل جيل يكتب هذا الكلام، والحقيقة مفيش حد بينتج مسرح أد مصر ومفيش حد بينتج مسرح مميز أد مصر.

وعن عرض سلم نفسك، الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، قال جلال: سيادة الرئيس قال هنعمل قسم للإبداع في الأكاديمية الوطنية للتدريب وأول قسم فيه للطلبة الموجودين.



خالد جلال ضيف ايمان ابو طالب فى برنامج بالخط العريض



خالد جلال مع ايمان ابو طالب