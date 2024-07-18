شكرا لقرائتكم خبر عن والد زوجة السيناريست شريف بدر الدين: صعب قوى أن ينعى الآباء أبناءهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد بهجت، والد زوجة السيناريست شريف بدر الدين، الذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 45 عاما، إذ أنه من مواليد عام 1979، وذلك حسب ما أعلن أصدقائه عبر صفحته على فيس بوك، على نعى الراحل، حيث كتب بهجت بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك قائلاً: "الله يرحمك يا ابنى الغالى الحبيب شريف وزوج ابنتى الراحلة دينا، صعب قوى أن ينعى الآباء أبناءهم لكن لا راد لقضاء الله".

وتابع والد زوجة شريف بدر الدين، التى رحلت عن عالمنا منذ 6 سنوات: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضى الله، إنا لله وإنا اليه راجعون".



بوست والد أملة الراحل شريف بدر الدين

شريف بدر الدين سيناريست مصري، ولد في الغربية في عام 1979، حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة في عام 2001، ودرجة البكالوريوس في السيناريو من المعهد العالي للسينما في عام 2006. شارك في كتابة وتأليف عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، ومن المسلسلات التي شارك فيها: (تامر وشوقية، العيادة، الباب في الباب، بسنت ودياسطي، هبة رجل الغراب).

وآخر أعماله التى عرضت على إحدى المنصات الإلكترونية مسلسل "مفترق طرق"، بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري علي الطيب، جومانا مراد، هدى المفتي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج محمد محيي.