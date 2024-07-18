شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تطبيق لفعاليات مهرجان العلمين.. خدمات ومميزات فريدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة زوار مهرجان العلمين وزيادة التفاعل معهم، تم إطلاق تطبيق جديد للمهرجان يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمميزات التكنولوجية الحديثة.

يُعد هذا التطبيق خطوة متقدمة نحو دمج التكنولوجيا فى الفعاليات الثقافية والسياحية والرياضية بمصر، حيث يسهم فى تحسين تجربة الزوار وتوفير معلومات شاملة حول الأنشطة والفعاليات.

وحظى التطبيق بردود فعل إيجابية من قبل الزوار، حيث أعرب العديد منهم عن إعجابهم بسهولة استخدام التطبيق والمعلومات القيمة التى يقدمها.

كما يُعد إطلاق هذا التطبيق نقلة نوعية فى تنظيم المهرجان ودمج التكنولوجيا مع الفعاليات الثقافية والسياحية، مما يعزز من مكانة مهرجان العلمين كوجهة سياحية وثقافية رائدة فى مصر.

ويتضمن التطبيق الجديد عدة مميزات تساعد الزوار على الاستمتاع بوقتهم فى مهرجان العلمين، ومن بين هذه المميزات، جدول الفعاليات، حيث يوفر التطبيق جدولاً شاملاً لكل الفعاليات المقامة خلال المهرجان، بما فى ذلك العروض الموسيقية، الورش الثقافية، والمعارض الفنية، والأنشطة الرياضية، ويمكن للزوار الاطلاع على تفاصيل كل فعالية وتحديد مواعيدها وأماكن إقامتها.

أيضا خريطة المهرجان التفاعلية فتحتوى الخريطة على مواقع الفعاليات، المطاعم، والأماكن السياحية، مما يساعد الزوار على التنقل بسهولة داخل منطقة المهرجان والعثور على الوجهات التى يرغبون فى زيارتها.

وأخيرا ميزة الإشعارات والتحديثات حيث يقدم التطبيق إشعارات فورية وتحديثات حول أى تغييرات أو مستجدات فى جدول الفعاليات، مما يضمن أن يكون الزوار على اطلاع دائم بكل ما هو جديد.

وفى تصريح له بمناسبة إطلاق التطبيق، قال السيد أحمد الحسيني، مدير مهرجان العلمين: "نحن متحمسون لإطلاق هذا التطبيق الذى يعتبر خطوة مهمة نحو تحسين تجربة زوارنا. نسعى دائماً إلى تقديم الأفضل، وهذا التطبيق يجسد التزامنا بتقديم تجربة مميزة وشاملة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة".





ويعتبر التطبيق متاحًا للتحميل مجاناً على منصات iOS وAndroid، مما يسهل على الجميع الاستفادة من خدماته ومميزاته.

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Android: