شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل Presumed Innocent للنجم العالمى جيك جيلنهال لموسم ثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة +Apple TV عن تجديد مسلسل Presumed Innocent لموسم ثاني، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأول، وذلك قبل طرح الحلقة الأخيرة من الموسم في 24 يوليو الجارى.

الموسم الأول من مسلسل Presumed Innocent، تكون من 8 حلقات طرحت بشكل أسبوعى، ومن بطولة جيك جيلنهال، وروث نيجا، وبيل كامب، وإليزابيث مارفل، وبيتر سارسجارد، وأوت فاجبينلي، ورينات رينسف.

تدور قصة مسلسل Presumed Innocent حول محامي النيابة الذي يصبح المشتبه به الرئيسي في مقتل أحد زملائه، القصة مستوحاة من رواية كتبها سكوت تورو عام 1987، وقام David E. Kelley بتأليف السلسلة.

وكان قد صرح الممثل العالمي جيك جيلينهال إن الممثل الشاب توم هولاند هو أفضل ممثل جسد شخصية " Spider Man".

وكان أول ظهور لشخصية "Spider Man" في الجزء الأول من فيلم "Spider-Man: Home Coming" ثم ظهرت الشخصية في فيلم "Captain America: Civil War" ثم ظهرت من جديد في أخر فيلمين من سلسلة أفلام "Avengers"، ثم شارك جيلينهال في الجزء الثاني من فيلم "Spider-Man: Far From Home".