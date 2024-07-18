تامر ضيائي حديث السوشيال بعد وفاته بسبب مشاجرة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر النجم تامر ضيائي التريند على جوجل، وذلك بعد رحيله عن عالمنا بالسكتة القلبية جراء مشاجرة مع فرد أمن بالمستشفى.

وكشفت أسرة الفنان الراحل تامر ضيائي، عن موعد تشييع جنازته، وذلك بعد وفاته اليوم، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين أحد أفراد أمن مستشفى أورام الثدي بالتجمع.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل، غدا الخميس، والدفن بمقابر الأسرة في البساتين بنفس اليوم.

وفي السياق ذاته أمر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بتكليف المستشار القانوني للنقابة لمتابعة واقعة وفاة الفنان تامر ضيائى، والذى توفى صباح اليوم أثناء خروجه من أحد المستشفيات بالتجمع الخامس، بعد مشادة مع أحد أفراد الأمن.

شعبان سعيد المحامي بالنقض المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية

قال شعبان سعيد المحامي بالنقض المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أن موقف النقابة واضح وهو الوقوف بجانب أسرة الفنان الراحل كمجنى عليهم فى واقعة مقتله، وفق وصفه، ونناشد النيابة العامة بكشف ملابسات الواقعة، والقبض على الجناة.

كما كشف الدكتور أشرف زكى، عن أن الفنان تامر ضيائى توفى بعد دخوله فى مشادة مع أحد موظفى أمن أحد المستشفيات أثناء دخول الفنان إلى المستشفى بصحبته زوجته لإجرائها جلسة كيماوى، وأنه أثناء سير الفنان فى المستشفى سقط مغشيا عليه وتوفى.

وتقوم الجهات المختصة فى الوقت الحالي بتحرياتها حول الواقعة، للوقوف على ظروفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكشف كافة الملابسات المحيطة بالواقعة.



الفنان تامر ضيائى

من هو الفنان تامر ضيائي :

ممثل وفنان مسرحي مصري شارك في العديد من العروض المسرحية والأعمال السينمائية والتليفزيونية.

اهتم تامر ضيائي بفن التمثيل إلى جانب عمله الرئيسيّ كمبرمج للحاسب الآلي في كلية الصيدلة بجامعة القاهرة فالتحق بورشة استوديو الممثل لكي يدرس التمثيل على يد المخرج خالد جلال.

عمل في بداية مسيرته الفنية كممثل مسرحي فشارك في العديد من العروض المسرحية على مسارح الدولة وقصور الثقافة قبل أن يتّجه إلى المُشاركة في الأعمال التليفزيونية.

كان أول ظهور له على شاشة التليفزيون في مسلسل «أنا وهؤلاء» مع الممثل محمد صبحي عام 2003 ثُم توالت مشاركاته في العروض المسرحية والأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية، وكان من أبرزها دوره في مسلسل «الصياد» الذي عُرض في عام 2014، ودوره في مسلسل «الهروب» الذي عُرض في عام 2012.



