ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: "حورية البحر" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة ميرهان حسين في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

خطفت الفنانة ميرهان حسين الأنظار إليها، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "ميرهان" صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة مرتدية فستان صيفي، وهي تستمتع بعطلتها الصيفية أمام البحر.

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الله يسعدك أحلى قمر وأحلى قلب دخيل جمالك"، "الله أكبر عليكي قمر تجنني ربنا يحميكي يا قلبي"، "قمر ما شاء الله"، "القمر بزيادة"، "حورية البحر حبيبة قلبي ملكة ميرهان".

يذكر أن، ميرهان حسين تعرضت مؤخرا لسرقة مجوهراتها من شقتها والتي شملت عدد من المجوهرات وكذلك حقيبة بداخلها بعض المتعلقات والأدوات الشخصية والأحذية الخاصة بها.

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