قبل وفاته.. آخر رسائل شريف بدر الدين لزوجته الراحلة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر السيناريست شريف بدر الدين التريند على جوجل، وذلك بعد رحيله عن عالمنا عن عمر ناهز 45 عامًا.

وتحدث شريف بدر الدين عن زوجته الراحلة قبل وفاته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: لما حصل اللي حصل من 5 سنين سألته عن السبب وما لقيتش رد، أي حد في مكاني طبيعي إنه يهدى، بس ده ما كانش هذيان.. ده كان سؤال بجد إيه الغلط اللي عملته علشان يبقى ده عقابي، وليه لو بتعاقب على حاجة مش عارفها البنات يتعاقبوا معايا؟، ما كنتش قادر أفهم أي شيء غير إني فشلت، فشلت إني أرجعك وأحافظ عليكي، كل يوم وأنا خارج كنت بقفل الباب ورايا، واشِدُّه كويس علشان اتأكد إنكوا في أمان، كنت بانزل مستعد لأي خناقة، وعارف إني مهما اتعورت هرجعلكوا آخر اليوم، أطهَّر أي جرح لما عيني تشوفكوا، واتأكِّد إني كسبت لإنكوا في أمان.

شريف بدر الدين وزوجته

وأردف شريف بدر الدين: لما صابعي اتكسر من تلات سنين اضطريت أقلع الخاتم اللي عليه اسم ليلى ولبنى، بعد العملية اتفاجئت بالدكتور بيقولي إني مش هقدر البسه تاني، وفهِّمْني إن الكسر لما بيلئم بتزيد كثافة العضم، ومقاس الصباع بيتغيَّر، اتغاظت إنه ما قالش المعلومة قبل العملية، جايز لو كان قالها ما كنتش عملتها، على الأقل ما كنتش هدي فرصة للقدر إنه يتآمر عليَّ، ويحسسني تاني إني فشلت، وما قدرتش حتى احافظ على أساميهم في صباعي

معلومات عن الراحل شريف بدر الدين

وُلد الكاتب الراحل شريف بدر الدين في الغربية عام 1979، حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة عام 2001، وفي 2006 حصل على درجة البكالوريوس في السيناريو من المعهد العالي للسينما.

حب ووفاء شريف بدر الدين لزوجته لمدة 6 سنوات

وكان شريف بدر الدين مرتبط بزوجته كثيرا وعائلته، حيث رحلت زوجته في 27 سبتمبر 2018 بعد أزمة مرضية وحاول شريف تجاوز وفاة زوجته دينا ولكنه كان يحرص على الكتابة لها يوميا عبر حسابه على فيس بوك كأنها مازالت متواجدة معهم وينشر صور من مناسبات عائلية لهما ومع بناته، حتى رحل عن عالمنا اليوم بعد 6 سنوات على وفاة زوجته.

شريف بدر الدين وزوجته

شارك في كتابة وتأليف عدد كبير من المسلسلات مثل:"عالم سمسم في 2002، وتامر وشوقية في 2006، وبسنت ودياسطي في 2008، والعيادة في 2008، والجامعة في 2011، وأبواب الخوف في 2011، ولسة بدري في 2012، والباب في الباب الجزء الثاني عام 2012، وهبة رجل الغراب في 2014".

وتوفي شريف بدر الدين إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وفارق الحياة وهو في طريقه للمستشفى لإسعافه.

شريف بدر الدين

وكان شيع أهالي مدينة زفتى بمحافظة الغربية، جثمان السيناريست شريف بدر الدين الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 45 عاما.

وتقدم الجنازة الفنان أحمد بدر الدين شقيق الراحل وسط حالة حزن على فراقه.

من جانبه حرص محمد بدر الدين، علي نعي شقيقه السيناريست الراحل شريف بدر الدين، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 45 عاما.

شريف بدر الدين وشقيقه

حيث نشر صورة تجمعه مع شقيقه الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك وكتب قائلًا: "كنا دايماً مع بعض مافيش مكان ماينفعش التاني يروحه لوحدة".

وأضاف قائلاً: “مع السلامة يا طيب يا أغلى من عنيا، كنت دايماً تقولي إنك بتحس إن أنا الكبير مش إنت الكبير، وكنت بقولك إني بحس إنك ابني مش أخويا الكبير يا حبيبي واحشني قوي ربنا يصبرني على فراقك يا نور عيني”.