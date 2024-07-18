نهى العمروسي: "ما بحبش التقسيم في الدين كلنا زي بعض"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

حلَّت الفنانة نهى العمروسي ضيفة ببرنامج "قعدة ستات"، المذاع على شبكة قنوات "ألفا اليوم".

وتحدثت نهى العمروسي عن الدين الإسلامي والديانات الآخرى، وقالت إنها لا تحب التقسيم في الدين، وجميع الديانات مثل بعضها البعض.

وأضافت "العمروسي": "أنا اتولدت مُسلمة كلنا بنتولد على دين أبهاتنا، لكن أنا مش عايزة أحس إني أحسن من المسيحي أو اليهودي أو البوذي أو الهندوسي".

وأردفت: "فكرة التقسيم دي بتعمل مشاكل بين الناس، اللي هو أنا أحسن منك، أنت دينك أي كلام، أنا بحب الوحدانية، يعني كلنا زي بعض ومش بحب التقسيم".

وأتمت: "إحنا كلنا واحد، أتسائلت قبل كده أنا مُسلمة ولا مش مُسلمة، جاوبت: أنا مسَلّمة يعني مُسلمة".

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قدمت نهى العمروسي 20 فيلما في السينما، أبرزها "جزيرة الشيطان" و"شمس الزناتي" مع الزعيم عادل إمام، و"هيستيريا" مع النجم الراحل أحمد زكي، و"حلق حوش" مع الفنان محمد هنيدي والفنانة ليلى علوي.

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