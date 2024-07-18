شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة الفنان تامر ضيائى عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة الفنان الراحل تامر ضيائي، تشييع جنازته من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة عصر اليوم، والدفن بمقابر العائلة بالبساتين فى الخليفة.

فيما كلف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، المستشار القانوني للنقابة لمتابعة واقعة وفاة الفنان تامر ضيائى، والذى توفى صباح اليوم أثناء خروجه من أحد المستشفيات بالتجمع الخامس، بعد مشادة مع أحد أفراد الأمن.

وصرح شعبان سعيد المحامي بالنقض المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، بأن موقف النقابة واضح وهو الوقوف بجانب أسرة الفنان الراحل كمجنى عليهم فى واقعة مقتله، وفق وصفه، ونناشد النيابة العامة بكشف ملابسات الواقعة، والقبض على الجناة.

وكان الدكتور أشرف زكى كشف عن أن الفنان تامر ضيائى توفى بعد دخوله فى مشادة مع أحد موظفى أمن أحد المستشفيات أثناء دخول الفنان إلى المستشفى بصحبته زوجته لإجرائها جلسة كيماوى، وأنه أثناء سير الفنان فى المستشفى سقط مغشيا عليه وتوفى.

وتجرى الجهات المختصة فى الوقت الحالي تحرياتها حول الواقعة، للوقوف على ظروفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكشف كافة الملابسات المحيطة بالواقعة.