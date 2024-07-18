شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ورش فنية للشباب بالمجلس الأعلى للثقافة في أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عن مبادرة القوة في شبابنا والتي تقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة في الفترة من 5 وحتي 22 أغسطس وسيقدم فيها 7 ورش تدريبية للشباب بجانب عدد من اللقاءات الفكرية وسيشارك فيها نخبة من الكتاب والفنانين والإعلاميين.

حيث سيقدم ورشة الإخراج المخرج المسرحي الكبيرعصام السيد، كما سيقدم ورشة التمثيل الفنان أحمد السيد أبو موسى، أما ورشة الشعر سيقدمها الأستاذ أحمد حسن، وورشة القصة القصيرة تقدمها الدكتورة عزة بدر، أما ورشة الدراماتورج تقدمها الكاتبة المسرحية رشا عبد المنعم، ويقدم ورشة الإلقاء الدكتور حسين حسني، أما ورشة مباديء السوشيال ميديا يقدمها المخرج محمد فاضل.

وتأتي المبادرة في إطار خطة عمل وزارة الثقافة فيما يخص تنفيذ خطة التنمية المستدامة بشكل عام وفي مجال دعم ورعاية الموهوبين الشباب على وجه الخصوص؛ فضلا عن ترسيخ أهمية الحوار الثقافي وتبادل الآراء بين كبار المثقفين وشباب المثقفين.

حيث تستهدف المبادرة مشاركة الشباب من سن ١٨وحتى ٣٥ سنة، وتمتد فعاليات المبادرة خلال شهر أغسطس على مدار ثلاثة أسابيع.