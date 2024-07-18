الساعات الأخيرة فى حياة شريف بدر الدين

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الكاتب وائل حمدي على نعي صديقه الكاتب والسيناريست شريف بدر الدين الذي توفي فجأة صباح الأربعاء 17 يوليو الجاري عن عمر يناهز 45 عاما.

كتب وائل حمدي عبر حسابه بموقع X: "هو مافيش كلام يتقال قوي يعني.. شريف بدرالدين الله يرحمه! امبارح الساعة اتناشر بالليل بعتله ميم عن المسلسل، ونمت.. صحيت لاقيته رادد عليا بضحكة الساعة اتنين بالليل.. وع الواتس اب برضه لاقيت حد باعتلي بيسال (هو شريف مات بجد؟!) فطبعا انا استرجعت كل اللي اعرفهم واسمهم شريف، إلا شريف بدرالدين!".

وتابع: اتنين وعشرين سنة! لما باتفرج على حاجة كاتبينها سوا، عمري ما باميز مين اللي اقترح الجملة دي او مين اللي فكر ف التفصيلة دي! باعرف أميز ف اوقات كتير على فكرة مع كتاب اصدقاء تانيين، بس مع شريف خلاص بقينا بنفكر زي بعض ف اغلب الحاجات!

وأضاف وائل حمدي: ربنا يرحمه، ويصبر مامته واخواته وبناته.. ادعوا لبناته.. الكبار عندهم اتناشر سنة والصغيرة ست سنين، اتولدت قبل وفاة مامتهم بشهر! طب يعني ايه الوضع ده؟! الحمدلله اللهم لا اعتراض!

وكتب وائل حمدي عن مسلسل "مفترق طرق": "المسلسل اللي بيتعرض دلوقت كتبنا الپايلوت بتاعته من ست سنين! وخلصنا شغل فيه من تلات سنين ونص، ولما اتاخر قوي ف التنفيذ وبعدين ف العرض كنت مسقطه من حساباتي تماما وشريف اللي كان متلهف لعرضه دايما وعنده يقين انه الناس هاتحبه قوي.. وفعلا لما اتعرض نجح والناس حبته وشريف فرح بالنجاح، وقاللي "مش قلتلك؟!".. قالها كذا مرة ف آخر كام مكالمة.. الحمدلله اللهم لا اعتراض!"

واستكمل: كنت لسه بافكر قريب ان ربنا من عليّ بنعم كتير قوي السنة دي، ونجاحات ورا بعض، وباحمده، بس طبعا لازم يبقى فيه قلم كده والا الدنيا ماتبقاش دنيا.. الحمدلله اللهم لا اعتراض!

واختتم كاتبا: شريف اصغر مني بخمس سنين.. وعمره ما اشتكى من حاجة يعني.. اقصد صحيا، بس قلق الفجر صدره بيوجعه ووقع.. بس كده.. الحمدلله اللهم لا اعتراض!.

تصدر السيناريست شريف بدر الدين التريند على جوجل، وذلك بعد رحيله عن عالمنا عن عمر ناهز 45 عامًا.

معلومات عن الراحل شريف بدر الدين

وُلد الكاتب الراحل شريف بدر الدين في الغربية عام 1979، حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة عام 2001، وفي 2006 حصل على درجة البكالوريوس في السيناريو من المعهد العالي للسينما.

حب ووفاء شريف بدر الدين لزوجته لمدة 6 سنوات

وكان شريف بدر الدين مرتبط بزوجته كثيرا وعائلته، حيث رحلت زوجته في 27 سبتمبر 2018 بعد أزمة مرضية وحاول شريف تجاوز وفاة زوجته دينا ولكنه كان يحرص على الكتابة لها يوميا عبر حسابه على فيس بوك كأنها مازالت متواجدة معهم وينشر صور من مناسبات عائلية لهما ومع بناته، حتى رحل عن عالمنا اليوم بعد 6 سنوات على وفاة زوجته.

شريف بدر الدين وزوجته

شارك في كتابة وتأليف عدد كبير من المسلسلات مثل:"عالم سمسم في 2002، وتامر وشوقية في 2006، وبسنت ودياسطي في 2008، والعيادة في 2008، والجامعة في 2011، وأبواب الخوف في 2011، ولسة بدري في 2012، والباب في الباب الجزء الثاني عام 2012، وهبة رجل الغراب في 2014".

وتوفي شريف بدر الدين إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وفارق الحياة وهو في طريقه للمستشفى لإسعافه.

شريف بدر الدين

وكان شيع أهالي مدينة زفتى بمحافظة الغربية، جثمان السيناريست شريف بدر الدين الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 45 عاما.

وتقدم الجنازة الفنان أحمد بدر الدين شقيق الراحل وسط حالة حزن على فراقه.

من جانبه حرص محمد بدر الدين، علي نعي شقيقه السيناريست الراحل شريف بدر الدين، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 45 عاما.

شريف بدر الدين وشقيقه

حيث نشر صورة تجمعه مع شقيقه الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك وكتب قائلًا: "كنا دايماً مع بعض مافيش مكان ماينفعش التاني يروحه لوحدة".

وأضاف قائلاً: “مع السلامة يا طيب يا أغلى من عنيا، كنت دايماً تقولي إنك بتحس إن أنا الكبير مش إنت الكبير، وكنت بقولك إني بحس إنك ابني مش أخويا الكبير يا حبيبي واحشني قوي ربنا يصبرني على فراقك يا نور عيني”.