غدا.. "بيت العود" يشارك في مهرجان العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستضيف المسرح الروماني، في المنطقة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، حفل "أساتذة بيت العود" في مشاركة هي الأولى لهم في فعاليات مهرجان العلمين، ويقام الحفل غدًا الخميس الموافق 18 يوليو 2024، بمشاركة: محمد يحيى، وسلمى مختار، ومايكل أنسي.

ويقدم الثلاثي باقة من أجمل الألحان الخالدة من مختلف أنحاء الوطن العربي، منها: "ذكرياتي" للقصبجي، "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم، "ميدلي" لسيد درويش، "سهر الليالي" و"سألوني الناس" و"نسم علينا الهوا" لفيروز، "إن راح منك يا عين" شادية، "على رمش عيونها" وديع الصافي، "طاير يا هوا" محمد رشدي، بالإضافة إلى مقطوعتين من تأليف الفنان نصير شمة، مؤسس بيت العود، وهما: "إشراق"، "الطريق إلى شقلاوة".

يأتي هذا الحفل بالتعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع احتفالات بيت العود باليوبيل الفضي لتأسيسه، ليشكل رحلة موسيقية عبر الزمن تحيي عبق الماضي وتُضفي على الحاضر سحراً خاصاً.