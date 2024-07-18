25 يوليو.. هبة طوجي وأسامة الرحباني يضيئان مهرجان "جرش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك المطربة هبة طوجي بصحبة الموسيقار أسامة الرحباني في الدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان جرش للثقافة والفنون.

وتحيي هبة حفلا في مدينة جرش الأثرية في العاشرة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٥ يوليو الجاري.

وينعقد مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ38، في الفترة من 24 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن هبة طوجي مطربة وممثلة اكتشفها الموسيقار أسامة الرحباني، وقدما سويا عددا من الألبومات الناجحة، منها: "لا بداية ولا نهاية" 2011 ، و"يا حبيبي" 2014 ، و"هبة طوجي 30" 2017، و"بعد سنين" 2023.