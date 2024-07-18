بالفيديو.. كريم عبد العزيز يروج لمسرحية "السندباد" وموعد عرضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

روج الفنان كريم عبد العزيز لمسرحيته الجديدة السندباد، والتي من المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم جدة، بـ"السيتي ووك".

ونشر كريم فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "انتظرونا فى موسم جدة في سيتي وود على مسرح العربي مسرحية السندباد من 18 يوليو لـ 23 من نفس الشهر يارب تعجبكم".

مسرحية "السندباد"، بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، شيماء سيف، بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر ومن إنتاج آلاء الغزالي .

وتعد مسرحية "سندباد" بمثابة عودة الفنان كريم عبد العزيز للمسرح بعد غياب سنوات بعد آخر أعماله المسرحية "حكيم عيون" عام 2001 بطولة الراحل علاء ولي الدين، الفنان أحمد حلمي، تأليف أحمد عبدالله، إخراج هاني مطاوع.

وكانت آخر مشاركات كريم عبدالعزيز ظهوره كضيف شرف بأحداث فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي ويحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات وسط إشادة المستشار تركي آل الشيخ بظهوره في أحداث الفيلم وطلب من السيناريست طارق الجهيني والمخرج طارق العريان بزيادة مساحة دوره بأحداث الأجزاء المقبلة للسلسلة التي سيطرح جزئها الرابع بحلول عام 2025.

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