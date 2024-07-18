١٩ يوليو.. ماجدة الرومي تغني "كلمات" و"آدم وحنان" في مهرجان العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد المطربة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي لمقابلة جمهورها في مهرجان العلمين الجديدة مساء يوم الجمعة الموافق ١٩ يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يشهد الحفل عدد من المفاجآت، كما يتضمن برنامجه باقة من أشهر أغاني ماجدة الرومي الرومانسية القديمة والجديدة، بينها: كلمات، آدم وحنان، عيناك ليال صيفية، خدني حبيبي، مطرحك بقلبي، بالقلب خليني، يا ساكن أفكاري".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتي القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس المُقبل.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة، وكذلك مسابقة للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.