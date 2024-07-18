هل تسبّب رجل أمن في وفاة الممثل تامر ضيائي؟

كشف الممثل محمد علي رزق، عن موعد صلاة الجنازة على جثمان الراحل الممثل تامر ضيائي، الذي توفي مساء الاربعاء، كاشفًا أن اليوم الخميس، الموافق في ١٨ تموز/يوليو، موعد الجنازة عقب صلاة العصر في مسجد السيدة نفيسة في “الخليفة”، على ان يوارى الثرى في مدافن العائلة.

وقد توفي تامر ضيائي، عن عمر ناهز ٥٩ عامًا، حيث كشفت التحريات الأولية أن الوفاة كانت نتيجة نشوب خلاف تطوّر إلى تشابك بالأيدي بينه وبين رجل أمن في مستشفى الثدي التابعة للمعهد القومي للأورام وذلك أثناء انتظار دخول زوجته الى مستشفى الأورام لتلقي العلاج الكيميائي بعد إصابتها بسرطان الثدي وكان تامر ضيائي يريد الدخول دون انتظار دوره لكن رجل الأمن رفض الأمر، فتطوّر الخلاف بينهما الى تشابك ثمّ صفع الممثل المصري رجل الأمن ما جعل الأخير يردّ الصفعة له وذلك حسب نصّ التحقيقات مع جهات التحقيق

واشارت التحقيقات ايضًا الى أن تامر ضيائي فقد الوعي بعد امتار قليلة من مكان المشادة الكلامية وحاول الاطباء اسعافه خاصة أنه كان يعاني من مشاكل في القلب.

من جهته أعرب نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي عبر “القاهرة ٢٤” عن استيائه الشديد بعد وفاة الممثل تامر ضيائي وأكد أنه سيشكل لجنة من نقابة المهن التمثيلية، لمتابعة قضية وفاة الفنان تامر ضيائي، بعد مشاجرته مع رجل أمن وقال: “مش هسيب حق تامر ضيائي.”.

وكان لافتًا أن الممثل تامر ضيائي كان قد كشف قبل أسابيع قليلة بعد نجاته من “جلطة” وخضوعه لعملية قلب، عن وصيته حيث أوصى كل محبّيه بالدعاء له إذا رحل عن هذا العالم وبضرورة مشاركتهم في جنازته، لأن بحسب رأيه حضور الجنازة أهم من العزاء وذلك كي يزيد من ثوابه.

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نشير أن تامر ضيائي كان قد شارك في موسم رمضان الفائت بمسلسل “فراولة” بطولة الفنانة نيللي كريم.

كما شارك في مسلسلات وأفلام عديدة منها: “عملة نادرة”، “إلا أنا”، “قصر النيل”، “النهاية”، “زلزال”، “بركة” وغيرها من الأعمال.