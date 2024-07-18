بالصور- كيندال جينر تستعرض رشاقتها وجمالها بلوك رياضي رائع

ميرنا وليد - بيروت - أطلت عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر على متابعيها من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رياضي إرتدت فيه جامبسوت شورت باللون الأزرق من دون أكمام، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.

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وكان قد نشر صديق كيندال جينر، الموسيقي بريدج، مقطع فيديو أثار انتقادات واسعة حول علاقة كيندال بالمغني باد باني.

وادعى أحد متابعي كيندال أن علاقتها بالمغني الحائز على جائزة غرامي باد باني، واسمه الحقيقي بينيتو أنطونيو مارتينيز أوكاسيو، ربما لم تنته بعد.

وقال معجبون بعارضة الأزياء، إن كيندال وباد باني التقيا في العام الجديد بسبب الفيديو الذي نشره بريدج.

وكان بريدج قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، لإطلاق الألعاب النارية في العام الجديد، وادعى أحد متابعيها أن بوني نشر أيضاً نفس الفيديو قبل إزالته، وذلك وفقاً لـ"ميرور" البريطانية.



