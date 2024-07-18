من توقيع جان بيار خوري..ياسمين صبري تبرز جمالها بفستان رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية ياسمين صبري بإطلالتها الأخيرة على الجمهور من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الخاص ظهرت فيها بإطلالة بغاية الأناقة حيث كانت ترتدي فستان ضيق باللون الأبيض و الأسود مموج من دون أكمام أوف شولدرز أظهرت من خلاله رشاقتها، وهو من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جان بيار خوري، و جمعت ياسمين شعرها إلى الخلف على شكل كعكة من ماكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت شاركت ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها، من العاصمة اليونانية أثينا، حيث تقضي إجازتها الصيفية.

واستعرضت ياسمين أناقتها البالغة بالأسود، إذ إرتدت فستاناً طويلاً وبقصة ضيقة تعانق الجسد، وجاء بكتف واحدة، مع وردة في الوسط تزين منطقة الصدر، من تصميم "balmain"، وانتعلت حذاء بكعب عالٍ باللون الأسود.

وتركت ياسمين صبري شعرها منسدلاً على كتفيها مع تموجات بسيطة، وطبقت مكياجاً قوياً أبرز عينيها بشكل لافت، وارتكز على الألوان البرونزية، وتزينت ياسمين صبري بمجوهرات ماسية أنيقة.

