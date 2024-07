شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن ترشيحات جوائز الإيمى فى دورتها الـ 76.. والحفل 15 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن منذ ساعات عن الترشيحات الأولية لـ جوائز الأيمى الـ 76، على أن يتم بث الحفل على الهواء مباشرة من مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، وإقامة احتفالات الفنون الإبداعية وتوزيع الجوائز 15 سبتمبر.



أفضل مسلسل كوميدي

Abbott Elementary

The Bear

Curb Your Enthusiasm

Hacks

Only Murders in the Building

Palm Royale

Reservation Dogs

What We Do in the Shadows

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي

ليونيل بويس The Bear

بول داونز Hacks

إيمون موس باشراش The Bear

بول رود Only Murders in the Building

تايلر جيمس ويليامز Abbott Elementary

بوين يانغ Saturday Night Live

أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي

ميريل ستريب Only Murders in the Building

كارول برنت Palm Royale

شيرلي لي رالف Abbott Elementary

هانا إينبيندر Hacks

جانيل جيمس Abbott Elementary

ليزا كولون زياس The Bear

أفضل ممثلة في عمل كوميدي

كوينتا برنسون Abbott Elementary

آيو إيدنبري The Bear

سيلينا جوميز Only Murders in the Building

مايا رودولف Loot

جين سمارت Hacks

كريستين ويج Palm Royale

أفضل ممثل في عمل كوميدي

مات بيري What We Do in the Shadows

لاري ديفيد Curb Your Enthusiasm

مارتن شورت Only Murders in the Building

ستيف مارتن Only Murders in the Building

جيريمي ألين وايت The Bear

وون تاي يون Reservation Dogs



أفضل مسلسل دراما

The Crown

Fallout

The Gilded Age

The Morning Show

Mr. and Mrs. Smith

Shogun

Slow Horses

3 Body Problem

أفضل ممثل دراما

إدريس ألبا Hijack

دونالد جروفر Mr. and Mrs. Smith

والتون جوجينز Fallout

جاري أولدمان Slow Horses

هيرويوكي سانادا Shogun

دومينيك ويست The Crown

أفضل ممثلة دراما

جينيفر أنيستون The Morning Show

مايا إيرسكين Mr. and Mrs. Smith

كاري كون The Gilded Age

آنا ساواي Shogun

إيميلدا ستاونتون The Crown

ريز ويزرسبون The Morning Show

أفضل ممثل مساعد دراما

بيلي كوردوب The Morning Show

تادانوبو أسانو Shogun

مارك دوبلاس The Morning Show

جون هام The Morning Show

تاكيهروا هيرا Shogun

جاك لودن Slow Horses

جوناثان برايس The Crown



أفضل ممثلة مساعدة دراما

كريستين بارانسكي The Gilded Age

نيكول بيهاري The Morning Show

إليزابيث ديبيكي The Crown

جريتا لي The Morning Show

ليزلي مانفيل The Crown

كارين بيتمان The Morning Show

هولاند تايلر The Morning Show

أفضل مسلسل قصير

Baby Reindeer

Fargo

Lessons in Chemistry

Ripley

True Detective: Night Country

أفضل ممثلة في عمل قصير

جودي فوستر True Detective: Night Country

باري لارسون Lessons in Chemistry

جونو تيمبل Fargo

صوفيا فيرجارا Griselda

نعومي واتس Feud: Capote vs. the Swans

أفضل ممثل في عمل قصير

مات بومر Fellow Travelers

ريتشارد جاد Baby Reindeer

جون هام Fargo

توم هولاندر Feud: Capote vs. the Swans

أندرو سكوت Ripley