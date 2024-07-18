شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن ترشيحات جوائز الإيمى فى دورتها الـ 76.. والحفل 15 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن منذ ساعات عن الترشيحات الأولية لـ جوائز الأيمى الـ 76، على أن يتم بث الحفل على الهواء مباشرة من مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، وإقامة احتفالات الفنون الإبداعية وتوزيع الجوائز 15 سبتمبر.
أفضل مسلسل كوميدي
Abbott Elementary
The Bear
Curb Your Enthusiasm
Hacks
Only Murders in the Building
Palm Royale
Reservation Dogs
What We Do in the Shadows
أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي
ليونيل بويس The Bear
بول داونز Hacks
إيمون موس باشراش The Bear
بول رود Only Murders in the Building
تايلر جيمس ويليامز Abbott Elementary
بوين يانغ Saturday Night Live
أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي
ميريل ستريب Only Murders in the Building
كارول برنت Palm Royale
شيرلي لي رالف Abbott Elementary
هانا إينبيندر Hacks
جانيل جيمس Abbott Elementary
ليزا كولون زياس The Bear
أفضل ممثلة في عمل كوميدي
كوينتا برنسون Abbott Elementary
آيو إيدنبري The Bear
سيلينا جوميز Only Murders in the Building
مايا رودولف Loot
جين سمارت Hacks
كريستين ويج Palm Royale
أفضل ممثل في عمل كوميدي
مات بيري What We Do in the Shadows
لاري ديفيد Curb Your Enthusiasm
مارتن شورت Only Murders in the Building
ستيف مارتن Only Murders in the Building
جيريمي ألين وايت The Bear
وون تاي يون Reservation Dogs
أفضل مسلسل دراما
The Crown
Fallout
The Gilded Age
The Morning Show
Mr. and Mrs. Smith
Shogun
Slow Horses
3 Body Problem
أفضل ممثل دراما
إدريس ألبا Hijack
دونالد جروفر Mr. and Mrs. Smith
والتون جوجينز Fallout
جاري أولدمان Slow Horses
هيرويوكي سانادا Shogun
دومينيك ويست The Crown
أفضل ممثلة دراما
جينيفر أنيستون The Morning Show
مايا إيرسكين Mr. and Mrs. Smith
كاري كون The Gilded Age
آنا ساواي Shogun
إيميلدا ستاونتون The Crown
ريز ويزرسبون The Morning Show
أفضل ممثل مساعد دراما
بيلي كوردوب The Morning Show
تادانوبو أسانو Shogun
مارك دوبلاس The Morning Show
جون هام The Morning Show
تاكيهروا هيرا Shogun
جاك لودن Slow Horses
جوناثان برايس The Crown
أفضل ممثلة مساعدة دراما
كريستين بارانسكي The Gilded Age
نيكول بيهاري The Morning Show
إليزابيث ديبيكي The Crown
جريتا لي The Morning Show
ليزلي مانفيل The Crown
كارين بيتمان The Morning Show
هولاند تايلر The Morning Show
أفضل مسلسل قصير
Baby Reindeer
Fargo
Lessons in Chemistry
Ripley
True Detective: Night Country
أفضل ممثلة في عمل قصير
جودي فوستر True Detective: Night Country
باري لارسون Lessons in Chemistry
جونو تيمبل Fargo
صوفيا فيرجارا Griselda
نعومي واتس Feud: Capote vs. the Swans
أفضل ممثل في عمل قصير
مات بومر Fellow Travelers
ريتشارد جاد Baby Reindeer
جون هام Fargo
توم هولاندر Feud: Capote vs. the Swans
أندرو سكوت Ripley
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز