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الإعلان عن ترشيحات جوائز الإيمى فى دورتها الـ 76.. والحفل 15 سبتمبر المقبل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن منذ ساعات عن الترشيحات الأولية لـ جوائز الأيمى الـ 76، على أن يتم بث الحفل على الهواء مباشرة من مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، وإقامة احتفالات الفنون الإبداعية وتوزيع الجوائز 15 سبتمبر.


أفضل مسلسل كوميدي
Abbott Elementary
The Bear
Curb Your Enthusiasm
Hacks
Only Murders in the Building
Palm Royale
Reservation Dogs
What We Do in the Shadows

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي
ليونيل بويس   The Bear
بول داونز  Hacks
إيمون موس باشراش   The Bear
بول رود  Only Murders in the Building
تايلر جيمس ويليامز  Abbott Elementary
بوين يانغ  Saturday Night Live

أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي
ميريل ستريب  Only Murders in the Building
كارول برنت  Palm Royale
شيرلي لي رالف  Abbott Elementary
هانا إينبيندر  Hacks
جانيل جيمس  Abbott Elementary
ليزا كولون زياس  The Bear

أفضل ممثلة في عمل كوميدي
كوينتا برنسون  Abbott Elementary
آيو إيدنبري  The Bear
سيلينا جوميز  Only Murders in the Building
مايا رودولف  Loot
جين سمارت  Hacks 
كريستين ويج  Palm Royale

 

أفضل ممثل في عمل كوميدي

مات بيري  What We Do in the Shadows
لاري ديفيد  Curb Your Enthusiasm
مارتن شورت  Only Murders in the Building
ستيف مارتن  Only Murders in the Building
جيريمي ألين وايت  The Bear
وون تاي يون   Reservation Dogs


أفضل مسلسل دراما
The Crown
Fallout
The Gilded Age
The Morning Show
Mr. and Mrs. Smith
Shogun
Slow Horses
3 Body Problem

 

أفضل ممثل دراما
إدريس ألبا  Hijack
دونالد جروفر   Mr. and Mrs. Smith
والتون جوجينز   Fallout
جاري أولدمان Slow Horses
هيرويوكي سانادا  Shogun
دومينيك ويست  The Crown

 

أفضل ممثلة دراما
جينيفر أنيستون  The Morning Show
مايا إيرسكين   Mr. and Mrs. Smith
كاري كون  The Gilded Age
آنا ساواي  Shogun
إيميلدا ستاونتون  The Crown
ريز ويزرسبون  The Morning Show

 

أفضل ممثل مساعد دراما
بيلي كوردوب   The Morning Show
تادانوبو أسانو  Shogun
مارك دوبلاس  The Morning Show
جون هام The Morning Show
تاكيهروا هيرا  Shogun
جاك لودن  Slow Horses
جوناثان برايس  The Crown


أفضل ممثلة مساعدة دراما
كريستين بارانسكي  The Gilded Age
نيكول بيهاري  The Morning Show
إليزابيث ديبيكي  The Crown
جريتا لي  The Morning Show
ليزلي مانفيل  The Crown
كارين بيتمان  The Morning Show
هولاند تايلر  The Morning Show

أفضل مسلسل قصير
Baby Reindeer
Fargo
Lessons in Chemistry
Ripley
True Detective: Night Country

أفضل ممثلة في عمل قصير
جودي فوستر  True Detective: Night Country
باري لارسون  Lessons in Chemistry
جونو تيمبل  Fargo
صوفيا فيرجارا  Griselda
نعومي واتس  Feud: Capote vs. the Swans

أفضل ممثل في عمل قصير
مات بومر  Fellow Travelers
ريتشارد جاد  Baby Reindeer
جون هام  Fargo
توم هولاندر  Feud: Capote vs. the Swans
أندرو سكوت Ripley

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