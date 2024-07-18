شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس بطلة الجزء الثاني من صوت وصورة بعنوان رقم سرى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ السيناريست محمد سليمان عبد المالك في كتابة سيناريو وحوار الجزء الثاني من مسلسل صوت وصورة والذي سيتم تقديمه باسم رقم سري وتم التعاقد مع الفنانة ياسمين رئيس لبطولة العمل بعدما قامت الفنانة حنان مطاوع ببطولة الجزء الأول الذي عُرض في شهر أكتوبر الماضي.

وأكد السيناريست محمد سليمان عبد المالك لـ"الخليج 365" أن رقم سرى هو امتداد لمسلسل صوت وصورة، ولكن مع تناول قصة جديدة ومختلفة تماماً عن التي تم طرحها في الجزء الأول مشيراً إلى أن رقم سري مقرر أن يشهد استمرار بعض الشخصيات التي ظهرت في صوت وصورة منها شخصية المحامي لطفى عبود (صدقي صخر) ووافي (عمرو وهبة) إضافة إلى شخصيات أخرى.

مسلسل صوت وصورة قام ببطولته حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى، سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج اروما استديوز .

وناقش الجزء الأول من مسلسل "صوت وصورة" مساوئ التكنولوجيا والسوشيال ميديا، من خلال قصة رضوى (حنان مطاوع) التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، الذي يحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ثم يُقتل هذا الطبيب وتتورط رضوى في قضية قتله، ويظهر لها محامٍ يستطيع التلاعب بالفيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي ويخرجها؛ حتى تم إثبات براءتها بعدما أصبحت القضية قضية رأي عام.