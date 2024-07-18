شكرا لقرائتكم خبر عن غيداء دياب..مسيرة إعلامية ممتدة ورحيل صادم والان مع تفاصيل الخبر

رغم رحيل الإعلامية القطرية، غيداء دياب قبل الأيام إلا أن خبر وفاتها لا يزال يشكل صدمة لزملاءها وجمهورها وصدى الخبر يجوب المواقع الإعلامية العربية والقطرية على وجه الخصوص، حتى أن اسمها تحول لتريند مستمر لما لها من شعبية كبيرة وحب جارف.

وذكرت وسائل إعلام قطرية، أن الإعلامية القطرية غيداء دياب رحلت عن الحياة تاركة وراءها إرثاً غنيًا في مجال الإعلام. برحيلها، فقدت قطر إحدى نجمات شاشتها ورمزاً من رموز العمل الصحفي المتميز.

شغلت المذيعة غيداء دياب مكانة مرموقة في قلوب مشاهدي التلفزيون القطري والعربي على مدار سنوات طويلة. تميزت بأسلوبها الراقي وحضورها المميز، وحرصت على تقديم برامج هادفة ومثرية نالت إعجاب الجميع.

عملت غيداء دياب في التلفزيون القطري لفترة طويلة، حيث قدمت العديد من البرامج المتنوعة التي تناولت مختلف القضايا الاجتماعية والثقافية.



غيداء دياب



