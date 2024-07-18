سعر إعادة شراء حقيبة "البيركين" من Hermes أغلى بكثير بسعر مبيعها.. وهذه قصتها!

ميرنا وليد - بيروت - هل تعلم أن شراء حقيبة "البركين" من دار Hermes العالمي يعد إستثمار جيد جداً، حتى أفضل من الإستثمار بالذهب!!

فشراء حقيبة البركين بحجمها الأساسي من المحل التجاري الأصلي يكلف حوالي الـ 11600 دولار أميركي، بينما إعادة بيعها على موقع خاص، يكلف حوالي الـ 21 ألف دولار .



وقد جاءت فكرة الحقيبة، عندما إلتقى جان لويس دوماس الرئيس التنفيذي لشركة "هيرميس" (Hermes)، بالممثلة العالمية جين بيركين على متن طائرة عام 1983، عندما حدثت عن حاجة النساء العصريات لحقيبة يد كبيرة مزودة بجيب، تحمل جميع احتياجاتها، وألهمته بفكرة الشنطة التي قام برسم التصميم مباشرة وهو على متن الطائرة.

وتعد هذه الحقيبة من الأعلى سعراً في العالم، وتزيد قيمتها سنوياً بمعدل 24%، وذلك نظراً لإنتاجها المحدود.