مواهب كورال الشباب والأطفال بمصاحبة البالية في أوبرا الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفنى الدكتور سامح صابر، يحييه كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار بمشاركة فصل البالية تصميم وتدريب الفنانة عيشة فؤاد، وذلك فى الثامنة والنصف مساء السبت ٢٠ يوليو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة واللواء احمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.



يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة يصاحبها مشاهد استعراضية وباليه منها " الليلة الكبيرة، زورونى كل سنة مرة، شد الحزام ، مستنياك، اكدب عليك ، طاير ياهوى ،اتفرج على الحلاوة ، توتة توتة، آخر ايام الصيفية، الطبطبة، وحشتنى ، حلف القمر، كلمة حلوه، نسم علينا ، زي ما هى، على حسب وداد ،سهر الليالى ،ع اليادي وعيون القلب " .



.. يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون والكمان الشرقي.

كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم .