تفاعل جماهيري وفنون شعبية تخفف الأجواء.. أسبوع حافل لقصور الثقافة بمهرجان العلمين

ياسر رشاد - القاهرة -

تفاعل جماهيري وفنون شعبية وأغنيات تراثية خففت من درجة الحرارة ولطفت من الأجواء.. في أسبوع حافل لقصور الثقافة بمهرجان العلمين.

شهد الأسبوع الأول من فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة عروضاً فنية واستعراضات غنائية ناجحة.

استدعت الفرق المشاركة فى الأسبوع الأول من الفعاليات فى مهرجان العلمين الذكريات الفنية والغناىٔية القديمة وأعادتها فى ثوب جديد للجمهور، من أجل الحفاظ على التراث الفني المصري من الاندثار.

أقيمت العروض على الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة حيث قدمت الفرق باقة متنوعة من التابلوهات والفقرات الاستعراضية المأخوذة من الأغنيات والمسرحيات والمسلسلات والأفلام المصرية، وذلك بعد إعادة توزيعها موسيقياً وتقديمها في صورة مبسطة، كمحاولة لاسترجاع زمن الفن الجميل واستعادة ذكريات زمن فات.

بطلا الأسبوع

كان بطلا الأسبوع فرقة التنورة التراثية، بقيادة مديرها محمد صلاح، وفرقة ملوى للفنون الشعبية، بقيادة مدربها محمد الشحات.

استطعت الفرقتان إحداث حالة من السعادة والمرح لدى جمهور مدينة العلمين الجديدة، والذى تزايدت أعداده يوماً بعد يوم، الأمر الذى دفع الكثيرين إلى السؤال عن العروض المقبلة.

فعلى الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة قدم فنانو فرقة ملوى للفنون الشعبية، بقيادة المدرب محمد شحاته، على مدار يومين، الرقصات التقليدية الشعبية باستخدام العصا، ورقصة الحصان ومجموعة من الفقرات على أنغام المزمار وضربات الطبل البلدي، وسط إقبال كبير وفرحة وتفاعل الجماهير، فى جو من البهجة.



أما فرقة التنورة التراثية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة فأشعلت أجواء المرح فى العلمين الجديدة، بعروضها المبهرة، حيث قدمت الفرقة، بقيادة مدير الغرفة محمد صلاح، على مدار يومين مجموعة من الاستعراضات الفنية على المزمار والطبل البلدى، منها دفيليه المولد، ورقصات التنورة، وسط إقبال كبير وفرحة عارمة وتفاعل الجماهير وخصوصا الأطفال والشباب.

أيضاً شهد الأسبوع عروضاً لفرقة الأنفوشي للايقاعات الشرقية، بقيادة عزت بسيونى، والانفوشى للفنون الشعبية بقيادة ياسر عثمان، جسدت رقصات الفن الشعبي السكندري المعبر عن تراث الثغر ومنها "الصيادين، عرب العامرية، كامب شيزار.

إن ما حدث في العلمين خلال الفترة الأخيرة أبهر العالم أجمع واكبر دليل على أن مصر بخير.



يقام مهرجان العلمين في دورته الثانية بمدينة العلمين الجديدة، على مدار 6 أسابيع في الفترة من 14 يوليو وحتى 21 أغسطس المقبل.



وتشهد مشاركة هيئة قصور الثقافة فى مهرجان العلمين هذا العام زيادة في عدد العروض الفنية، بعد نجاح كبير فى العام الماضي.

مهرجان العلمين تقام فعالياته أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء أسبوعياً، العاشرة مساء، بمدينة العلمين الجديدة.



وتقدم الهيئة طوال فترة إقامة المهرجان باقة متميزة من العروض الفنية التي تعكس التراث المصري الأصيل من خلال 17 فرقة فنية منها فرق الفنون الشعبية وهي: "الحرية السكندرية، ملوي، أسيوط، أسوان، الأقصر، الشرقية، الأنفوشي، العريش، الإسماعيلية، الغردقة، مطروح، الوادي الجديد، والمنيا".

بالإضافة إلى الفقرات الفنية المتنوعة التي تقدمها كل من فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، وفرقة التنورة التراثية، وأوبرا عربي.



ويتضمن الأسبوع الثاني الذي يبدأ في الفترة من 21 وحتى 24 يوليو عروضا فنية لفرق: أسيوط، الشرقية، مطروح، الحرية للفنون الشعبية، بجانب فرقة أوبرا عربي.

ويشهد الأسبوع الثالث في الفترة من 28 وحتى 31 يوليو عروضا لفرق: النيل للموسيقى والغناء الشعبي، أوبرا عربي، الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، والأقصر، الأنفوشي، ومطروح للفنون الشعبية.

وتتواصل فعاليات الأسبوع الرابع، الشهر المقبل بدءا من 4 وحتى 7 أغسطس مع عروض الفرق الفنية: الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، والإسماعيلية، أسوان، الحرية، الأنفوشي، ومطروح للفنون الشعبية.

وتقدم كل من فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، أوبرا عربي، الغردقة، المنيا، الأنفوشي والحرية، عروضها الفنية خلال الأسبوع الخامس في الفترة من 11 وحتى 14 أغسطس.

أما الأسبوع السادس والأخير فيتضمن عروضاً في الفترة من 18 وحتى 21 أغسطس للفرق الفنية: أوبرا عربي، الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، العريش، الوادي الجديد، الأنفوشي ومطروح للفنون الشعبية.

"مهرجان العلمين" هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي، ويشهد هذا العام فعاليات متنوعة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.