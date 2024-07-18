حصيلة إيرادات فيلم "عصابة الماكس" آخر ليلة عرض

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم "عصابة الماكس" للنجم أحمد فهمي، أمس، الأربعاء، في شباك التذاكر إيرادات بلغت 292.605 جنيهًا، ما جعله في المركز الرابع ضمن الأعمال المنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى.

قصة فيلم عصابة الماكس

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.