بإطلالة صيفية.. نجوى كرم تخضع لجلسة تصوير أمام البحر (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة نجوى كرم، جمهورها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء قضاء إجازة الصيف أمام البحر.

ونشرت "نجوى"، صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة، مرتدية فستان صيفي طويل، بألوان زاهية، أبرز جمالها ورشاقتها.

وتفاعل المتابعين مع إطلالة نجوى كرم، وجاءت التعليقات، كالتالي: "المظهر المفضل لدي"، "دخيل هالحلا كلو"، "ما أحلاكي"، "أحب هذا الأسلوب في مظهرك"، "مظهر جيد".

طرحت المطربة نجوى كرم، مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "يلعن البعد"، عبر منصات الموسيقى المختلفى، وموقع الفيديو الشهير "يوتيوب".

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