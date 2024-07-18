سامو زين يحتفل بـ عيد ميلاد نجله ويوجه رسالة له (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل المطرب سامو زين، بعيد ميلاد نجله محمد، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات.

ونشر سامو زين، عددا من الصور التي تجمعهما، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وعلق: "أميري .. ابني الصغير محمد، في عيد ميلادك السابع أتمني لك كل التوفيق في حياتك ، حفظك الله ونور طريقك، أنا فخور جدا لأني أبًا لأبن عظيم مثلك.. استمر في التألق يا صغيري".

طرح المطرب سامو زين، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الحب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الأبرص.

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