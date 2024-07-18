شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الرياضة الفرنسية تسبح فى نهر السين لتبديد الخوف بعد فيلم" Under Paris " والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت نتفليكس قبل أسابيع قليلة فيلم " Under Paris "، بالتزامن مع التحضيرات الفرنسية لعقد دورة الألعاب الأولمبية في باريس لعام 2024، قد يبدو الربط بين الحدثين غريب بعض الشيء لكن بالوقوف قليلا على قصة الفيلم سيظهر ما يسلط الضوء على رابط مشترك وهو نهر السين، حسبما نشر موقع france24.



Under Paris

ونظرا للمعلومات التي تشير إلى وجود نسب تلوث عالية في النهر الذي يستضيف أهم الفعاليات الرياضة للمرة الأولى، عمد مسؤولون فرنسيون على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون للحديث عن استعدادهم للسباحة داخل النهر لإثبات نظافته وخلوه من التلوث.



وزيرة الرياضة أميلي أوديا

وزيرة الرياضة إميلي أوديا قالت وفعلت، حيث رصدتها عدسات الكاميرا برفقة كاستيرا أليكسيس هانكوينكانت، أحد حاملي علم البعثة الفرنسية في دورة الألعاب الأولمبية يسبحان في النهر معا، فيما يبدو رسالة طمأنة للمشاركين وإظهارا لجودة المياه في السين.

وسائل إعلام فرنسية تحدثت عن أن موعد إطلاق الفيلم لم يأت عبثا بل جاء تزامنا مع التحضير للحدث الذي تنظمه باريس للمرة الأولى في التاريخ.

تدور قصة الفيلم حول عالمة بيولوجيا تدعى صوفيا تتلقى تحذيرا من ناشطة بيئية بوجود قرش ضخم في نهر السين يهدد بنسف الحدث العالمي، وتحويل هذا النهر إلى نهر من الدماء.

تعمل البطلة رفقة فريق من الشرطة النهرية يحولون القضاء على القرش وإنقاذ الألعاب الصيفية، وتستمر المخاوف بشأن مستويات تدفق وتلوث نهر السين، ما دفع مجموعة المراقبة "أو دو باريس" إلى إجراء اختبارات يومية لجودة المياه، وأشارت النتائج مطلع يونيو إلى وجود مستويات غير آمنة من بكتيريا الإشريكية القولونية.