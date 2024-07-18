فن ومشاهير

التفاصيل الكاملة لحفل كاظم الساهر بمهرجان العلمين قبل انطلاقه

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد قيصر الغناء العربي، كاظم الساهر، لاحياء حفل غنائي ضخم، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين، مساء اليوم، الخميس.

شروط دخول حفل كاظم الساهر بمهرجان العلمين

وكانت طرحت شركة تذكرتي، تذاكر حفل كاظم الساهر في مهرجان العلمين وانقسمت إلى تسع فئات.

ومن شروط دخول الحفل لا يسمح بالمأكولات والمشروبات لا استرداد أو استبدال ولا دخول بعد غلق الأبواب في موعدها المحدد.

مهرجان العلمين

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات.

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لنجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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