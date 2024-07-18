قصة وأبطال مسلسل "موعد مع الماضي"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد أبطال مسلسل موعد مع الماضي"، لانطلاق أولى حلقاته عبر احدى المنصات الإلكترونية، خلال الأيام المقبلة، وينتمي العمل للأعمال ذات الثماني حلقات.

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

مسلسل "موعد مع الماضي" يشارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم : "محمود حميدة، آسر ياسين، صبا مبارك، شريف سلامة، شيرين رضا، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء، تامر نبيل، هدى المفتي، إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري.

قصة مسلسل موعد مع الماضي

في إطار من التشويق والإثارة، تدور احداث المسلسل حول بعدما فقد "يحيى" أخته "نادية" في رحلة غوص، يتم اتهامه بقتلها زورًا ويقضي عقوبة السجن بدلًا من الجاني الحقيقي. يعود "يحيى" بعد 15 عامًا لكشف.

برومو المسلسل

نشر الحساب الرسمي لـ نتفليكس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، برومو مسلسل "موعد مع الماضي"، وعلق: "استعدوا للبحث عن حقيقة تم إخفاؤها لمدة 15 سنة!.. موعد مع الماضي يعرض قريبًا وحصريًا على نتفليكس".

ظهر الفنان آسر ياسين خلال أحداث البرومو وهو في السجن، ومن ثم يقوم بالبحث عن قاتل فتاة اسمها "نادية"، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والتشويق.

شاهد البرومو من هنا