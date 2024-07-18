"الرحلة إلى مصر وفراعنة الفوتوغرافيا" جديد هيئة قصور الثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - "الرحلة إلى مصر وفراعنة الفوتوغرافيا".. إصدار صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، للكاتب والمؤرخ عرفة عبده علي، ضمن إصدارات سلسلة "حكايات مصر".

مصر تفجر بتراثها وجمالها خيال الأوروبيين

يتناول الكتاب بلغة بسيطة وسهلة كيف تعلق المبدعون من شعراء وفنانين ورسامين، بمصر وانجذبوا وسحروا بجمالها وآثارها، وكيف فجرت مصر بتراثها وجمالها خيال الأوروبيين خلال القرن التاسع عشر، الذي يعد العصر الذهبي للرحلة إلى مصر، حيث ارتحل إلى الشرق طائفة من الكتاب الرحالة والفنانون الأوروبيون من أصحاب النزعة الرومانسية، مزودين بقراءاتهم عنه في المراجع الكلاسيكية والآداب المعاصرة والاستشراق الأكاديمي، إلا أن الناحية الجمالية البحتة هي التي طغت على رحلاتهم واستأثرت اهتمامهم.. فعايشوا الشرق واندمجوا فيه.

في تقديم الكتاب يقول الكاتب صبري سعيد رئيس تحرير السلسلة: يظل الشرق شرقا، رغم كل تحدياته وأزماته وحروبه.. شرق فنان.. شرق غني بتراثه وتاريخه وإبداعاته وحضارته.. فكان دائما جاذبًا لكل من يبحث عن السحر والجمال والدهشة.

وفي قلب هذا الشرق كانت مصر تنبض إشعاعا وإبداعا وتمدنا ورقيا حضاريا.

سلسلة "حكايات مصر"، إحدى إصدارات سلاسل الإدارة العامة للنشر، برئاسة الحسيني عمران، وتعنى بنشر تاريخ مصر وتعريفه للأجيال المتعاقبة، تصدر برئاسة تحرير صبري سعيد، مدير التحرير د. انتصار محمد، والغلاف تصميم سمر أرز.

ورش تمثيل وموسيقى وأدب للأطفال بمركز طنطا الثقافي

من ناحية أخرى ، شهد المركز الثقافي بطنطا، الأربعاء، مجموعة متنوعة من الورش الفنية، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، المقدمة في إطار الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وسط إقبال كبير للرواد من الأطفال.

بدأت الفعاليات مع ورشة تعليم أساسيات التمثيل للأطفال، قام خلالها المخرج محمود فايد والممثل محمد محسن بإجراء اختبارات لأكثر من 120 طفلا في مجالات الارتجال والتمثيل والرقص التعبيري.

أعقب ذلك لقاء للتعريف بكيفية إعداد شخصية ممثل، والوقوف بشكل سليم أمام الكاميرا مع استخدام تعبيرات الوجه وتوظيف المهارات الجسدية والصوتية بدون خجل، وذلك لتأهيل الأطفال المشاركين سلوكيا ونفسيا ومعرفيا، بما يمكنهم من التعبير عن ذاتهم، بالإضافة إلى علاج بعض الحالات التي تعاني من مشكلة فرط الحركة.

وشهدت أنشطة المركز المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، مع لقاء بعنوان "كيفية التواصل الاجتماعي والرقمي" خلال ورشة الإتيكيت التي تقدمها د. أميرة عناني خبير الإتيكيت وأخصائي تعديل السلوك، للمرة الأولى بالمركز.

وأوضحت "عناني" خلال اللقاء آداب التواصل الإلكتروني، مؤكدة أهميته الحياتية خاصة بعد تزايد أعداد المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت وسيلة التواصل الأولى عالميا.

من ناحية أخرى، تواصلت فعاليات الورش الأدبية بالمركز، حيث تجدد اللقاء الأسبوعي للقاص هاني عطية، قدم خلاله تحليلا لغويا وبلاغيا لبعض الأغاني التراثية، لتعليم أساسيات الكتابة.

وشهدت مكتبة الطفل ورشة حكي تضمنت مناقشة مجموعة من القصص بإشراف الشاعر محمد سامي استعدادا للاشتراك بمسابقة "مصر تقرأ" المعنية باكتشاف المواهب من الأطفال والشباب في مجال القراءة.

يأتي ذلك ضمن أنشطة متنوعة يقدمها المركز للرواد خلال فترة الإجازة الصيفية ومنها الورش الخاصة بمهارات الفويس أوفر (التعليق الصوتي) والتنمية البشرية، وتعليم أساسيات الرسم والموسيقى وفنون الباليه بالتعاون مع مركز

المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية.

ويواصل المركز الثقافي بطنطا فعالياته الفنية، اليوم الخميس مع حفل فني لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني، بالإضافة إلى عروض فنية متنوعة تقدمها فرقة أوبرا عربي بعد غد السبت بقيادة الفنان محمد مصطفى.