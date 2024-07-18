موعد ومكان جنازة الراحل تامر ضيائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت أسرة الفنان الراحل تامر ضيائي، موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة، بعد رحيله عصر أمس الأربعاء.

أسرة الفنان الراحل أعلنت عن الموعد عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتبت: "( إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)، توفى إلى رحمة الله تعالى: الفنان/ تامر ضيائي، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان، صلاة الجنازة يوم الخميس الموافق ١٨ من يوليو عقب صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة بالخليفة والدفن بمقابر العائلة بمقابر البساتين بالخليفة ".

الفنان الراحل تامر ضيائي، رحل عن عالمنا أمس الآربعاء، بعد مشاجرة مع أحد العاملين بإحدى المستشفيات.

وشارك الفنان الراحل تامر ضيائي، في أعمال عديدة، منها فراولة، الصياد، عملة نادرة، و زلزال، و النهاية، و أفلام واحد من الناس، و حليم، وأنا مش معاهم.