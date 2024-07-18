وصيته للجميع.. موعد صلاة الجنازة على تامر ضيائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت أسرة الفنان الراحل تامر ضيائي عن إقامة صلاة الجنازة، عصر اليوم الخميس، في مسجد السيدة نفيسة.

أسرة الفنان الراحل أعلنت عن الموعد عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتبت: "(إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)، توفى إلى رحمة الله تعالى: الفنان/ تامر ضيائي، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان، صلاة الجنازة يوم الخميس الموافق ١٨ من يوليو عقب صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة بالخليفة والدفن بمقابر العائلة بمقابر البساتين بالخليفة ".

الفنان الراحل تامر ضيائي، كان قد نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك وصية طلب تنفيذها في حالة وفاته، وأشار فيها إلى صلاة الجنازة.

وكتب: "بوست وصية هيفضل باين على صفحتي لحد ما أموت.. الحقيقة اللي كلنا عارفينها و متأكدين منها إننا كلنا ربنا كاتب لنا إننا نموت في ميعاد محدد غير معروف، وعشان كده كتبت الكلام ده لأني محتاج حاجات معينة تتعمل وحاجات خايف تتعمل وأنا مش عايز حد يعملها لمجرد إنها معروفه، ووقتها طبعاً مش هعرف أقولها لحد ودي وصيتي".

وتابع: "صلاة الجنازة أهم من العزا وهي اللي كل ما العدد زاد كل ما ثوابي ما كان أكتر، فأرجوكم تصلوا عليا مش شرط تيجي العزا وياريت لو اتعمل في البيت أو مكان بسيط بفلوسه تطلعوا صدقة جارية أفضل".

الفنان الراحل تامر ضيائي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء، بعد مشاجرة مع أحد العاملين بإحدى المستشفيات.

وشارك الفنان الراحل تامر ضيائي في أعمال عديدة، منها: (فراولة، الصياد، عملة نادرة، زلزال، النهاية، واحد من الناس، حليم، أنا مش معاهم).