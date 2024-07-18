أحدث ظهور لـ هيدي كرم.. والجمهور يعلق: "ملكة جمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وحازت على إعجاب جمهورها.

ونشرت هيدي الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "لا شيء يضاهي السماء الزرقاء والبحر الأزرق"، وظهرت بإطلالة صيفية انيقة.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "جميلة حبيبتي، صباح الجمال يا هيدي، ملكة جمال، أجمل فنانة بحبها، جميلة أوي".

يذكر أن هيدي كرم يعرض لها حالياً في دور العرض السينمائي فيلم "جوازة توكسيك"، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيو سنشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات: سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير، والفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة.

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