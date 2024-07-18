هاني شاكر يعتذر عن حفله بمهرجان العلمين: "لدي التزامات تعاقدية خارج مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أصدر الفنان هاني شاكر بيانا صحفيا يكشف خلاله تفاصيل اعتذاره عن إحياء حفله بمهرجان العلمين الجديدة في الموعد الذي تم تحديده من قبل إدارة المهرجان، موضحا أن لديه التزامات تعاقدية في نفس توقيت الحفل خارج مصر.

وجاء في البيان، الذي نشر عبر الحساب الرسمي للفنان هاني شاكر، الآتي: "عبر الفنان هاني شاكر عن مدى حبه للمشاركة في مهرجان (العلمين الجديدة - العالم علمين)، وأنه كان في غاية السعادة عندما تحدثت معه إدارة المهرجان لإحياء حفل ضمن فعاليات المهرجان ولكن لسوء الحظ كان يوجد ارتباطات تعاقدية لإحياء العديد من الحفلات خارج مصر بعدد من الدول العربية".

وتابع البيان: "تحدثت إدارة أعمال الفنان هاني شاكر مع إدارة المهرجان لتأجيله ولكن الجدول الخاص بالحفلات لدى إدارة المهرجان كان مزدحما ولم يتمكنوا من الاتفاق على موعد آخر".

واستكمل البيان: "لذلك اعتذرت إدارة أعمال الفنان هاني شاكر عن هذا الموعد الى أن يتم الإتفاق على موعد آخر يتم الترتيب له".

وأضاف البيان: "أعرب أمير الغناء عن حبه الشديد لمهرجان العلمين لأنه من أهم المقاصد السياحية الآمنة ويسهم في الترويج لمنطقة الساحل الشمالي بأكملها ويضعها على خريطة السياحة العالمية، خاصة مع المشروعات الكبرى والضخمة التي تشهدها تلك المنطقة والتي تحولها لمنطقة جذب سياحي على مدار العام وليس فقط في أشهر الصيف".