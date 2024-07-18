مصطفى كامل يدعم نجله "فتحي" في أولى أغانيه "يلا ندلع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على دعم نجله "فتحي" بعد تجربته الأولى في الغناء، وجاءت الأغنية بعنوان "يلا ندلع".

وكتب "كامل" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "ألف ألف مبروك، ابني وحبيبي وأجمل وأحلى حاجة في حياتي مبروك ياقلب بابا، مبروك يا أجمل فتحي في الدنيا".

وتابع: "ربنا يكتب لك النجاح ياحبيبي يارب، ويارب تنال توفيق ربنا وتنال إعجاب أهلي وناسي وجمهوري الحبيب يارب يلا ندلع، كلمات وألحان مصطفى كامل، توزيع رامي المصري، ميكساچ وماستر أمير محروس، تسجيل أحمد جودة، جيتار أحمد حسين".

وكان الفنان مصطفى كامل قد أعلن أن نقابة المهن الموسيقية رحبت بمقترح زيادة فواتير علاج أعضاء الجمعية العمومية بنسبة 45 % ليصبح المبلغ 500 جنيه بدلاً من 350 لروشتة العلاج، و600 جنيه لروشتة الأمراض المزمنة.

وقال "كامل" إنه سيعقد اجتماع لمجلس الإدارة خلال الأسبوع الجاري ليتخذ قرار بشكل رسمي والتنفيذ يبدأ من 1 يوليو المقبل.

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