ميرنا وليد - بيروت - شارك المصمم اللبناني جان بيار خوري، متابعيه عبر حسابه الرسمي، صورة للفنانة اللبنانية ميريام فارس، خطفت فيها الأنظار بإطلالتها.

فقد ظهرت ميريام بالصورة بإطلالة من الدانتيل الأسود، بتصميم أنيق من توقيع جان بيار خوري.

وملابس مصمم خصيصا لميريام، إذ ارتدت توب بقصة ضيقة، ومكشوفة الصدر، وبدون كمين ومحددة الخصر بنمط الـ"كورسيه"، واقرنته بسروال من الحرير والساتان، جاء بقصة واسعة.

ومخن الناحية الجمالية، اختارت ميريام أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، وطبقت مكياجا قويا يرتكز على الألوان البرونزية، ويظهر عيونها بطريقة لافتة.

كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس تحبس الأنفاس بإطلالتها بموضة الدانتيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.