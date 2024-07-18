يسرا تفتح صندوق أسرارها في «بيت السعد».. موعد إذاعة الحلقة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الشقيقان عمرو وأحمد سعد، النجمة يسرا في برنامجهما بيت السعد، يوم الأربعاء المقبل 2024، والذي يذاع عبر شاشة Mbc1 .

ومقرر أن تحمل حلقة يسرا في بيت السعد، العديد من المفاجأت والأسرار الفنية والشخصية وتفاصيل الأعمال القادمة وكواليس مشاركتها في فيلم شقو، إضافة إلى مسرحيتها الجديدة التي تعرض بالمملكة العربية السعودية.

برنامج بيت السعد

برنامج بيت السعد من تقديم النجمين عمرو سعد وأحمد سعد، وإخراج محمد سامى، ومقرر عرضهأسبوعياً على مدار ثلاثة أشهر.

تدور فكرة بيت السعد حول استضافة نخبة من أهم وألمع نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناءً وتمثيلاً وحوارات جادة وعفوية.

وفي كل حلقة، يستقبل مقدما البرنامج عمرو سعد وأحمد سعد ضيفاً جديداً يناقشان معه قضايا اجتماعية وإنسانية مختلفة، ويستمعان إلى رأيه في عدد من المواضيع، إضافةً إلى فقرات متنوعة يستعرض خلالها الضيف بعض مهاراته ومواهبه، فضلا عن فقرات أخرى تكشف النقاب عن تفاصيل من حياته الشخصية وبداياته وتتوقف عند أحداث كان لها أثر كبير في مسيرته الفنية.

وتعتمد معظم فقرات البرنامج على الحوارات العفوية المرتجلة بين النجوم على نحوٍ ودّي يُبرز الجوانب الطبيعية لشخصيات النجوم ومضيفَيْهما.

ويتضمن بيت السعد أغاني يسمعها الجمهور للمرة الأولى، إذ يغني أحمد سعد مع ضيوفه بمشاركة عمرو سعد، في موازاة مشاهد درامية يمثلها عمرو سعد مع ضيوفه برفقة موسيقى تصويرية مصاحبة.

نجوم الحلقات الأولى من برنامج “بيت السعد”

يستضيف البرنامج فى الحلقات الـ 12 الأولى مجموعة من أبرز نجوم التمثيل والغناء بالوطن العربي، وهم: أحمد حلمي، يسرا، محمد هنيدي، أحمد السقا، منة شلبي، إليسا، مي عمر، نادين نجيم، الشاب خالد، أحمد فهمي، أبلة فاهيتا، إبراهيم الحجاج.

فيلم شقو.. آخر أعمال يسرا

كانت آخر أعمال الفنانة يسرا، فيلم شقو، والذي عرض آخيرًا بجميع دور العرض السينمائي، وحقق إيرادات ضخمة وقتها .

شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك، ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.

الفيلم من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وتم طرحه في مصر ضمن موسم أفلام عيد الفطر الماضي .