عمرو مصطفى| مشاهدات أغنية "ليها فيّا" في أقل من 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت أحدث أغاني الفنان عمرو مصطفى “ليها فيّا” أكثر من 30 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية ليها فيّا من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، وتقول كلماتها "كنت وحدي ماشي

زي موجة جاية

من طريق قسايا

واتقابلنا صدفة وكملت معايا

صدقت غنايا بنيت احلام اعيشها

معاها وواحشها

دنيا دي بعيشها

عينك المراية يابا ليها فيا فيا

ايد نجاح خفية فيا

والدنيا العفية فيا

فرقتنا ياعمري ما نسيتها نسيتها

عيني ميزتها زتها

لو مسكت ايدها ايدها

ترجعلي الحياة يا فراق رمتني

ع ليالي تايه

بندها يوماتي

من غيرها حياتي واقفة ماتمشيش كنت لاقي نفسي وهي جوه حضني

ليه يابا ياخدني حزني وما اعيش يابا ليها فيا فيا

ايد نجاح خفية فيا

والدنيا العفية فيا

فرقتنا يا عمري ما نسيتها نسيتها

عيني ميزتها زتها

لو مسكت ايدها ايدها

ترجعلي الحياة عيشت بيها حالة

مش هتيجي تاني

كانت هي الاغاني

والحلم اللي جاني

بس ماكانليشارشيف ذكرياتنا كله حلو هادي

قلبي مملي ماضي

زيك لا مافيش يابا ليها فيا فيا

ايد نجاح خفية فيا

والدنيا العفية فيا

فرقتنا يا عمري ما نسيتها نسيتها

عيني ميزتها زتها

لو مسكت ايدها ايدها

ترجعلي الحياة

كان قد طرح عمرو مصطفى أخيرًا أغنية “سايبك”، التي سجلت أكثر من 180 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "

أنا طول ما أنت بتتعذب سايبك ولسه هتعاني أنا صعب تنسانى على شان تحرم تبقى توجع قلبى من تاني أنا طول الوقت بقولك صعبتها عليا ودى حاجة مؤذية ما انا لو وجعتك بتوجعلك أعمل ايه فيا جواك اتنين مش متفقين واحد غير التاني ياحنين يا أناني قدامنا حل من الاتنين يا انساك يا تنساني ما تهونش عليا وهونت عليك لو متت قدامك ما تحنش في كلامك ما بتتكسرش ما تفتكرش مين اللي ابقالك جواك اتنين مش متفقين واحد غير التاني ياحنين يا أناني قدامنا حل من الاتنين يا انساك يا تنساني



