أيتن عامر تطرح كليب "مثيرة للجدل"

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الفنانة أيتن عامر، أحدث أغنياتها بعنوان "مثيرة للجدل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب.

"مثيرة للجدل" قدمتها أيتن عامر على طريقة قصف الجبهات، حيث تلقن فتاة درسًا قاسيًا فى النجومية والتريندات والحياة من خلال كلمات الأغنية.

"مثيرة للجدل"، غناء أيتن عامر، كلمات أحمد علاء الدين، الحان نورهان البغدادى، ميكس وماستر زووم، والكليب من إخراج محمد حسن أوكا، وتم تصويره فى دبى.

وتقول كلمات الأغنية: -



لو جامده فى قصف الجبهات

اخرك تلميذه فى مدرستى

اتفرجى بقى على النجمات

اكتبى ورا منى و اتبسطى

كراستك مليانه غلطات

سايباها وباصه فى كراستى

انا صورى تملى مجلات

مش زيك صورى فى محفظتى

مش كنا حبايب واخوات

وانتى اللى بدأتى وغلستى

واشمعنى كلامى انا بالذات

خدتيه على مقاسك ولبستى

مثيره للجدل

مش بالفساتين ولا بالبدل

فى ناس لازم تشوف

العين الحمرا تتعدل

وكانت أخر أغنيات النجمة آيتن عامر، طرحتها باسم "اكشف" وحققت مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب.

آخر أعمال آيتن عامر

وشاركت أيتن عامر فى شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفى" وشاركها فى البطولة كل من، هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري،فاطمة الصفى، عبدالله الطراروة، ليلى عبدالله، نور الغندور، وغيرهم.

كما شاركت فى مسلسل "جودر" وشارك فى البطولة بجوارها كل من، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.