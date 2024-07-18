مع الرحبانيات| انطلاق فعاليات مهرجان إهدنيات.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح مهرجان إهدنيات الدولي في دورته 20، برغم الظروف المضطربة في جنوب لبنان، يُصر شعبها على الاستمتاع بالحياة ونغماتها مع نجوم المهرجان.

يشمل «مهرجان إهدنيات الدولي» في دورته الـ20 برنامجًا فنيًا متكاملًا في الفترة ما بين 18 - 28 يوليو الجاري.



نجوم مهرجان إهدنيات 2024



‎الافتتاح بعنوان « رحبانيات » في ١٨ يوليو ليلة تكريم للعملاق إلياس الرحباني من إنتاج إهدنيات، بقيادة غسان الرحباني وفرقته السمفونية، ترافقه على الشاشات مقاطع سينمائية تجسد الأغاني التي سيتم غنائها وعزفها بالإضافة الى لوحات راقصة ترافق بعض الاغاني على المسرح.

‎النجمة عبير نعمة ولأول مرّة في إهدنيات في ٢٠ تموز.

“Merry Cream”

‎مسرحية كوميدية-رومانسية بعنوان « ميري كريم » تتناول موضوع إجتماعي-ثقافي في ٢١ تموز

‎النجم ناصيف زيتون وللسنة الثانية في إهدنيات في ٢٥ يوليو، والختام مع المطربة ميادة الحناوي في ٢٧يوليو

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وسيحيي الفنان السوري ناصيف زيتون حفلين في 25 و26 يوليو المقبل، فيما تقدّم مواطنته المطربة ميّادة الحنّاوي حفلاً في 27 يوليو. ويُختتم المهرجان بحفل يحييه منسّق موسيقي في 28 من الشهر نفسه.

صرحت رئيسة المهرجان ريما فرنجية انها استمدت انطلاق المهرجان رغم ظروف ال ح رب من إرادة الحياة لدى اللبنانيين، وأضافت قائلة "قلبُنا وعقلُنا مع غزة وطبعاً مع أهلنا في جنوب لبنان. ولكن بعدما فكّرنا كثيراً، وجدنا أن التضحيات كلّها التي يشهدها الجنوب هي لكي يبقى لبنان حيّاً ومُنتجاً".