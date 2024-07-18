محمد إمام يعلق على إيرادات فيلمه "اللعب مع العيال"

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل النجم محمد إمام، بتحقيق فيلمه السينمائي الجديد "اللعب مع العيال" االذي يعرض حاليًا بدور العرض إيرادات تجاوزت الـ40 مليون جنيه وذلك في 36 يوم عرض بالسينمات.

ونشر الفنان محمد إمام، بوستر الفيلم عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق عليه قائلًا: "ولسه".

فيلم اللعب مع العيال

ومن جانبها روجت الصفحة الرسمية لفيلم "اللعب مع العيال" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للعمل، حيث نشرت تريلر الفيلم.

وعلقت عليه: "كل عقدة وليها علام.. التريلر الرسمى لفيلم اللعب مع العيال.. فيلم عيد الأضحى بجميع دُور العرض المصرية والعربية".

فيلم اللعب مع العيال

تفاصيل فيلم اللعب مع العيال

وكان قد تم تصوير أحداث فيلم "اللعب مع العيال" في 5 محافظات مختلفة هي: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح، والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات، وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

تدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

فريق عمل فيلم اللعب مع العيال

يشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" بجانب الفنان محمد إمام كلًا من: أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب، تأليف وإخراج شريف عرفة، وهو العمل الأول الذي يجمع الثنائي شريف عرفة ومحمد عادل إمام.